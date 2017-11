Der Oberste Gerichtshof behandelt die angeklagten Separatisten vorsichtiger als der Nationale Gerichtshof. Die Entscheidung bringt Entspannung in die juristische Aufarbeitung der Unabhängigkeitserklärung.

Der Oberste Gerichtshof in Madrid hat für Entspannung im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens gesorgt. Am Donnerstag waren sechs Präsidiumsmitglieder des katalanischen Parlaments wegen illegaler Abstimmungen im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens verhört worden. Nach Angaben der spanischen Zeitung "La Vanguardia" forderten die Richter Untersuchungshaft für die Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell. Allerdings: Sobald Forcadell eine Kaution von 150.000 Euro zahlt, wird sie unter Auflagen wieder freigelassen. Weitere vier Mitglieder des Präsidiums haben eine Woche Zeit, um 25.000 Euro Kaution zu zahlen und damit eine U-Haft zu vermeiden. Das sechste Mitglied des Präsidiums stimmte im Parlament gegen die Unabhängigkeitserklärung und kann ohne Kaution und Auflagen auf freiem Fuß bleiben.

Das Oberste Gericht behandelt die angeklagten Separatisten damit vorsichtiger als der Nationale Gerichtshof, der acht abgesetzte katalanische Minister am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft steckte. Das hatte das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter erneut in ihrem Protest gegen den spanischen Staat bestärkt. Sie beklagen politische Häftlinge. Dabei hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty ...

