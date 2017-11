von Astrid Zehbe, Euro am Sonntag Aktien, Anleihen, Fonds- anteile und womöglich etwas Gold - ausgewogen und eher defensiv, so dürfte das Portfolio der meisten Anleger hierzulande aussehen. An spekulativere Finanzinstrumente wie Optionsscheine oder auch Knock-out-Zertifikate trauen sich hingegen nur wenige. Zu undurchschaubar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...