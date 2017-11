FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Steuerschätzung und Jamaika:

"Auch eine Jamaika-Koalition kann und sollte nicht mit Ängsten vor Unbekanntem planen, sondern mit dem, was wir heute wissen. Dafür sendet die Steuerschätzung eine Botschaft aus: Es gibt wieder etwas zu verteilen in dieser Republik. Das ist von einer internationalen Perspektive aus gesehen ein seltenes Glück für die deutsche Politik. Diese Chance stellt aber auch eine Bürde dar, weil man diese Gelegenheit leicht verspielen kann. Der Verlauf der Koalitionsverhandlungen spricht dafür, dass CDU, CSU, FDP und Grüne eher die Last wahrnehmen. Die Politik kann erstmals seit langer Zeit gestalten. Doch die Wahlsieger sowie die Union als Kanzlerpartei wissen nicht recht, was sie mit ihrem Glück anfangen sollen."/ra/DP/stb

