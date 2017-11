JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand der börsennotierten Jenoptik AG öffnet am Freitag (10.00 Uhr) die Geschäftsbücher. Er legt die Zahlen für die ersten drei Quartale bis Ende September vor. Der Vorstand hat die Messlatte hoch gehängt und ein starkes zweites Halbjahr angekündigt. Die erste Jahreshälfte lief gut für den Optik- und Rüstungskonzern in Jena. Der Umsatz stieg um 6,6 Prozent auf 348,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf 29,1 Millionen Euro. Die Jenoptik-Gruppe beschäftigt rund 3600 Mitarbeiter im In- und Ausland./ro/DP/stb

ISIN DE0006229107

AXC0020 2017-11-10/05:49