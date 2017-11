BERLIN (dpa-AFX) - Im dritten Anlauf versucht der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn am Freitag, den Vorstand des Staatskonzerns wieder zu komplettieren. In der Sondersitzung des Kontrollgremiums (10.00 Uhr) in Berlin sollen drei Posten besetzt werden. Zwei davon sind seit dem Frühjahr vakant.

Für die Leitung des Ressorts Güterverkehr und Logistik ist der Deutschlandchef der Barclays Bank, Alexander Doll, vorgesehen. Der Kandidat Jürgen Wilder, Vorstandschef der Güterbahn-Tochter DB Cargo, war am Widerstand der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gescheitert. Das Vorstandsamt für Digitalisierung und Technik soll die Maschinenbau-Professorin Sabina Jeschke übernehmen. Der Personal-Geschäftsführer von Telekom Deutschland, Martin Seiler, soll im kommenden Jahr neuer Bahn-Personalvorstand werden./brd/DP/stb

