BERLIN (dpa-AFX) - Die Jamaika-Unterhändler ziehen an diesem Freitag in Berlin bei gleich mehreren Treffen Zwischenbilanz der bisherigen Koalitionssondierungen. Ob wie erwartet schon erste konkrete Ergebnisse präsentiert werden können, ist offen.

Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen tagen in Gruppen unterschiedlicher Zusammensetzung:

Am Morgen kommt gegen 9.00 Uhr in der Parlamentarischen Gesellschaft beim Reichstagsgebäude zunächst die kleine Verhandlungsgruppe zusammen. Sie will über die bis dahin vorliegenden Ergebnisse der Detail-Arbeitsgruppen zu den einzelnen Themenkomplexen beraten. Anschließend sollen diese Zwischenstände von den Parteivorsitzenden bewertet werden.

Danach will die Union für den Nachmittag geplante weitere Sondierungstreffen intern vorbereiten.

Ab 16.00 Uhr soll dann zunächst die große Sondierungsgruppe mit mehr als 50 Unterhändlern über den Stand der Dinge sprechen. Anschließend folgen wiederum Verhandlungen in kleinerer Runde, die bis in den Abend gehen sollen.

Die Berichterstatter der Parteien in den Detail-Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenbereichen hatten die Aufgabe, die in einem Aufgabenkatalog definierten Unterpunkte in drei unterschiedliche Listen einzuordnen: einfach zu lösende, mittelschwierige und besonders strittige. Wenn möglich sollten schon Kompromisse gefunden werden. Die Liste mit den weiterhin strittigen Punkten soll dann nochmals den Parteichefs vorgelegt werden. Zieldatum ist der 16. November. Dann will man voraussichtlich in einer Nachtsitzung ein gemeinsames Sondierungspapier erarbeiten, das Basis für die Entscheidung über einen Start offizieller Koalitionsverhandlungen sein soll./bk/rm/DP/he

