Liebe Leser,

Tesla Motors hat sich zuletzt wieder leicht verbessert gezeigt. Die Aktie stabilisierte sich an den Finanzmärkten einigermaßen überraschend, nachdem es in der Wochen zuvor noch um gut 7 % nach unten gegangen war. Auf Sicht von einem Monat notiert die Aktie mit mehr als 12 % im Minus. Charttechnisch betrachtet hat sich Tesla damit in einen nachhaltigen Abwärtstrend manövriert, der zudem kaum Aussichten auf eine Erholung zuließ. Nun ist das bisherige 6-Monats-Tief bei 255,65 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...