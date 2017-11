Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

JAMAIKA - In den besonders strittigen Verkehrsthemen gibt es in den Sondierungsgesprächen von CDU/CSU, FDP und Grünen eine Annäherung. Die Fachgruppe plant Maßnahmen für mehr Klima- und Umweltschutz im Verkehrssektor. So sollen besonders schmutzige Diesel-Autos eine Hardware-Nachrüstung bekommen, die zumindest teilweise von der Industrie finanziert wird. Die Details zur Kostenverteilung und betroffene Modelle stehen allerdings noch nicht fest. Konsens sei auch eine auf bis zu 6.000 Euro steigende E-Auto-Kaufprämie. (SZ S. 1)

JAMAIKA - Vor den Jamaika-Sondierungen zum Thema Wirtschaft am heutigen Freitag kritisieren deren Vertreter die bisherige Orientierungslosigkeit von Union, FDP und Grünen bei dem Thema. "Aus den Jamaika-Sondierungen lässt sich noch keine gemeinsame wirtschaftspolitische Leitidee erkennen. Ein solches Ziel braucht unser Land aber dringend", sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Schweitzer forderte einen "Koalitionsvertrag für Investitionen" mit drei Schwerpunkten. "Wir müssen in die Menschen investieren, in eine moderne Infrastruktur und in mehr Freiraum für Unternehmen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

JAMAIKA - Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl verlieren die Unionsparteien an Zuspruch. Die Skepsis gegenüber einer Jamaika-Koalition wächst. Dies ergab der aktuelle Deutschlandtrend von Infratest Dimap im Auftrag der ARD-Tagesthemen und der Welt. Dafür wurden in dieser Woche mehr als 1.000 Bürger befragt. Bei der Sonntagsfrage fiel die CDU/CSU in der Gunst der Bürger auf nur noch 30 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Oktober, und es ist der schlechteste Wert seit Oktober 2006. Auf Basis dieser Umfrage liegt die SPD bei 21 Prozent. Drittstärkste Kraft bleibt mit 13 Prozent die AfD. Die FDP wird bei 12 Prozent taxiert, die Grünen bei 11 Prozent. Die Linke liegt nunmehr bei 9 Prozent. (Welt S. 1)

JAMAIKA - Angesichts der laufenden Jamaika-Sondierungen hat die Union die Forderung nach zentralen Flüchtlingsunterbringungen erneuert. "Um abgelehnten Asylbewerbern künftig das Untertauchen zu erschweren, benötigen wir zentrale Entscheidungs- und Rückführungszentren, in denen alle Asylverfahren durchgeführt werden", sagte Unions-Innenexperte Stephan Mayer der Rheinischen Post. "Abgelehnte Asylbewerber können dann direkt von dort in ihr Herkunftsland rückgeführt werden", erläuterte der CSU-Politiker. (Rheinische Post)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) schwimmt im Geld. Diesen Eindruck erweckt ihr Haushaltsentwurf für 2018, über den der Verwaltungsrat der BA am Donnerstag beraten hat. Danach steigt die Rücklage der Behörde im nächsten Jahr auf 18,9 Milliarden Euro. 2019 könnten es nach den Schätzungen der BA bereits 24,3 Milliarden Euro sein und 2022 sage und schreibe 43,3 Milliarden Euro. Eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung wird deshalb immer wahrscheinlicher. Dafür machen sich innerhalb einer möglichen Jamaika-Koalition Grüne und FDP stark. Auch Peter Clever, stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der BA, fordert einen niedrigeren Beitrag. Er vertritt die Arbeitgeberverbände in dem Kontrollgremium der Behörde. (SZ S. 20)

EZB - EZB-Ratsmitglied Philip Lane hat die Entscheidung der Notenbank, die Anleihekäufe (Quantitative Easing, QE) weit ins Jahr 2018 hinein zu verlängern und kein explizites Enddatum zu setzen, gegen Kritik nicht zuletzt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann verteidigt. Zugleich machte der Chef der irischen Zentralbank im Interview der Börsen-Zeitung aber auch deutlich, dass die Hürde für eine abermalige Verlängerung von QE durch die Europäische Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr höher liege als in der Vergangenheit. "Es ist noch zu früh für einen radikalen Kurswechsel in unserer Geldpolitik", sagte Lane mit Blick auf die weiter gedämpfte Inflation im Euroraum. Es sei "sehr wichtig", dass der EZB-Rat ausdrücklich kein Enddatum genannt habe. Wie es mit QE über September 2018 hinaus weitergehe, müsse dann entschieden werden. (Börsen-Zeitung S. 7)

BREXIT - Deutschland droht nach dem Brexit eine überproportionale Erhöhung seiner Beitragslasten für den EU-Haushalt, die seine Position als größter Nettozahler der Europäischen Union weiter verstärken. Das geht aus einer neuen Studie des EU-Parlaments hervor, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Von den voraussichtlich netto 10,2 Milliarden Euro, die laut Studie nach dem Austritt Großbritanniens im EU-Haushalt dauerhaft fehlen werden, müsste Deutschland bei unveränderten Rahmenbedingungen demnach rund 3,8 Milliarden Euro übernehmen - das entspricht einer Steigerung seiner jährlichen Beitragszahlungen um 16 Prozent. (Funke Mediengruppe)

BREXIT - Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, der Liberale Guy Verhofstadt, ist angesichts des mangelnden Fortschritts bei den derzeitigen Verhandlungen in Brüssel über den Austritt Großbritanniens aus der EU beunruhigt. "Es ist fünf vor zwölf", sagte Verhofstadt. "Es ist höchste Zeit, dass wir Klarheit darüber haben, wie dieser Austritt aussieht und wie es danach weitergeht." Bis Dezember müsse es zu einem Durchbruch in den Austrittsverhandlungen kommen, forderte er. An diesem Freitag werden die Brexit-Gespräche in Brüssel fortgesetzt. Laut EU-Diplomaten wird dabei nicht mit einem Durchbruch gerechnet. (Tagesspiegel)

EMISSIONSHANDEL - Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen haben sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten auf eine Reform des Emissionshandels geeinigt. Die Europäische Union nimmt mit dem Kompromiss erstmals bis zu 3 Milliarden Emissionsrechte dauerhaft aus dem Markt. Der Preis für die Rechte dürfte damit im Laufe des kommenden Jahrzehnts von rund 5 Euro auf mindestens 25 Euro steigen. Darüber hinaus wird die Zahl der an die Industrie und Stromerzeuger ausgegebenen Emissionsrechte von 2021 an um jährlich 2,2 Prozent gekürzt. Damit will die EU ihre Zusage erreichen, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 40 Prozent zu verringern. Zugleich soll die Industrie weiterhin einen großen Teil der Rechte umsonst zugeteilt bekommen. Das soll sie vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb bewahren. (FAZ S. 15/SZ S. 19)

FAHRENSCHON - Für Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon wird es immer enger. Fahrenschon hat auf der Vorstandssitzung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Mittwoch in Berlin selbst eingeräumt, dass er wegen der mutmaßlichen Steuerhinterziehung mit einer Strafe oder Bußgeld rechnet. Laut dem Redemanuskript stellt er sich dem Verfahren vor dem Amtsgericht München. "Dabei rechne ich nicht damit, ohne jegliche Strafe davonzukommen", sagte er. Er könne aber nicht akzeptieren, dass ihm der Vorwurf einer vorsätzlichen Straftat gemacht worden sei. (SZ S. 20)

EU - Frankreich lädt die künftigen Koalitionspartner in Deutschland ein, so schnell wie möglich Gespräche über die stärkere europäische Integration aufzunehmen. "Wir haben ein Team dafür gebildet, warum nicht auch eines auf deutscher Seite schaffen und im Wochenrhythmus verhandeln?", fragt Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire im Interview. (Handelsblatt S. 6f)

FAMILIENNACHZUG - Das Bundesinnenministerium hat Vorwürfen widersprochen, die Überstellung von Flüchtlingen aus Griechenland per Familienzusammenführung zu verlangsamen oder gar zu deckeln. "Es gibt keine mengenmäßige Begrenzung", sagte eine Sprecherin der FAZ. Allerdings gibt es Hinweise, dass der Nachzug gedrosselt wird. So heißt es in einem Schreiben eines Bamf-Mitarbeiters, das Kontingent liege "bei 70 Personen im Monat". Im Mai hatte zudem der griechische Migrationsminister an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geschrieben, die Familienzusammenführungen würden "wie vereinbart verlangsamt". Eine solche Drosselung wäre rechtswidrig. (FAZ S. 3)

November 10, 2017

