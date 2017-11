Nachdem US-Präsident Donald Trump den Rückzug der USA vom Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP verkündet hatte, kommen die elf verbliebenen Länder einer gemeinsamen Vereinbarung näher.

Bei Verhandlungen bis 3 Uhr morgens (Ortszeit) in Vietnam haben sich elf Nationen offenbar auf die Grundlagen einer Vereinbarung für das künftige Freihandelsabkommen TPP geeinigt. Das sagte der malaysische Ministerpräsident Najib Razak am Rande des Apec-Gipfels am Freitag. Zuvor hatte es unterschiedliche Angaben über die Fortschritte in der Debatte gegeben: Aus japanischen Regierungskreisen hieß ...

