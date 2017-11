Die WirtschaftsWoche zeichnet den verstorbenen Mitgründer der Hamburger Agentur Kolle Rebbe, Stefan Kolle, als einen der wichtigsten deutschen Werber aus.

Kommt ein Werber zum Keksproduzenten. Statt ihm eine Reklame-Kampagne mit allem Schnick und Schnack vorzuschlagen, mit teuren TV-Spots und allerlei bunten Anzeigen, sagt er schlicht: "Machen Sie besser mal andere Kekse".

Doch statt nach dieser Dreistigkeit achtkantig rauszufliegen, geschieht das Gegenteil: Stefan Kolle überzeugt Bahlsen, neue Plätzchen-Sorten zu erfinden und ihn auch damit zu beauftragen. So etabliert der Hamburger Werber seine Agentur dort, wohin es viele Konkurrenten zieht: an der Schnittstelle zwischen Reklame und Beratung.

Mit einer Mischung aus entwaffnender Offenheit und originellen Ideen ist es Stefan Kolle und seinen Kollegen gelungen, die Agentur Kolle Rebbe zu einem der kreativsten Betriebe der Innung aufzubauen und ihr einen festen Rang unter den Top-Adressen des Landes zu erobern. Kunden wie Lufthansa, Google, Netflix, Krombacher und Ritter Sport sorgen dafür, dass die Agentur mit fast 300 Mitarbeitern einen Umsatz von 35 Millionen Euro erwirtschaftet. Daneben unterhält Kolle Rebbe Standbeine und Beteiligungen. Etwa die Marke "Stop the water while using me", eine Öko-Kosmetiklinie, deren Shampoos und Bodylotions in inzwischen 20 Ländern zu haben sind, oder der Frankfurter Sneaker-Hersteller EKN.

Für diese Leistung zieht Kolle, der Mitte September im Alter von 55 Jahren überraschend starb, nun posthum ein in die Hall of Fame der deutschen Werbung. 2001 von der WirtschaftsWoche gegründet, ehrt die Ruhmeshalle Branchengrößen und würdigt die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung des Gewerbes. "Stefan Kolle war ein besonderer, kreativer Unternehmer, der mit seinen Kampagnen und Ideen Marken zu Markterfolgen verhalf", sagt Jury-Mitglied Stephan Vogel, Chief Creative ...

