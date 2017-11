Erstmals in seiner Geschichte hat der Gesamtverband der Werbeagenturen unter fünf besonders erfolgreichen Werbekampagnen einen Grand Prix für die wirksamste und effizienteste Arbeit des Jahres vergeben. Der Gewinner überrascht.

Red Bull und die Bundeswehr, die FDP und die Baumarktkette Hornbach, dazu die Deutsche Telekom - bei der Premiere seines erstmals vergebenen Grand Prix' führte der Agenturverband GWA die große Bandbreite von Auftraggebern der Agenturlandschaft vor. So vielfältig die Unternehmen und Institutionen, die die Dienste der Werbeagenturen für sich in Anspruch nahmen, so unterschiedlich waren auch die Kategorien, in denen die fünf Einreichungen zuvor mit dem in der Branche begehrten Effie-Trophäen in Gold ausgezeichnet worden waren.

Erst vor zwei Jahren hatte eine sechsköpfige Kommission den seit 1981 verliehenen Preis neu organisiert. Seitdem werden die Effies in zehn unterschiedlichen Kategorien vergeben, was angesichts des Wandels in der Werbe- und Medienlandschaft vor allem für eine bessere Vergleichbarkeit der eingereichten Arbeiten sorgen soll.

So stammen die fünf mit einem goldenen Effie ausgezeichneten Kampagnen aus fünf unterschiedlichen Kategorien:

- In der Kategorie "Activation" war die Berliner Agentur Heimat nominiert für ihre Kampagne zum Landtagswahlkampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...