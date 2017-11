Moneycab: Herr Kunze, Sie haben im Juli eine sichere Managementposition bei Generali aufgegeben und sich als Leiter des Gründungsteams von "Lings" ins Abenteuer Fintech-Startup gestürzt. Was sind für Sie persönlich die einschneidendsten Veränderungen?

Kai-Nicholas Kunze: Die offensichtlichen Veränderungen war an einem Freitag mein komfortables Büro zu verlassen, den Anzug auszuziehen und am nächstem Montag dann in Shorts und T-Shirt im F10 Inkubator mir irgendwo einen Sitzplatz zu ergattern.

Einschneidender war jedoch noch, nach Jahren in Führungspositionen, plötzlich Teil eines kleinen Teams zu sein wo jeder selber anpackt. Während den ersten zwei Wochen in der Startup musste ich viele Gewohnheiten über Bord werfen, meine Arbeitsmethoden neu definieren und den Tag selber gestalten. Das war mein erster Jobwechsel wo ich praktisch mit einem weissen Blatt angefangen habe.

Was war die Motivation nach 19 Jahren bei Generali zum Unternehmer zu mutieren?

Generali hat mir die Chance gegeben, bereits am Anfang meiner Tätigkeit Führungsrollen einnehmen zu dürfen und ich konnte in allen Kernfunktionen der Assekuranz wirken. Dennoch hat mein Werdegang gewisse Konstanten: Zuhören, Verstehen, das Bestehende hinterfragen, Veränderung einleiten und mich schlussendlich überflüssig zu machen. Dies hat mir immer wieder erlaubt, neue Spannende Aufgaben zu übernehmen. Lings ist die einmalige Chance, meine langjährige Erfahrung der Assekuranz nun in der Startup Szene einzusetzen und aktiv die Zukunft der Branche zu gestalten. Und zudem geniesse ich den Komfort, zwar als Unternehmer agieren zu können, jedoch weiterhin Mitarbeiter der Generali zu sein. Diese einmalige Chance musste ich doch einfach nutzen.

Oft werden Innovationsprojekte im Versicherungsbereich irgendwo in der IT angesiedelt und eher als Kosten- denn Opportunitätsfaktor gesehen. Wie sieht es bei Lings aus mit der Unterstützung aus der Geschäftsleitung der Generali?

Die Assekuranz ist im Umbruch und Generali investiert sehr viel in die Veränderung des Geschäftsmodels um weiterhin kompetitiv zu bleiben. Lings ist dabei nicht nur eine Möglichkeit frei zu innovieren, sondern auch ein Beschleuniger von dem die gesamte Generali profitiert. In diesem Sinne ist das Interesse und Unterstützung der Geschäftsleitung gross. Das Lings Team verfügt über eine Art rotes Telefon zu drei Mitgliedern der Geschäftsleitung (Chief Insurance Officer, Chief Operating Officer und Head of Strategy & Innovation). Zudem treffe ich monatlich unseren wichtigsten Sponsor, den CEO der Generali Schweiz, zu einem offenen einstündigen Kaffee-Gespräch. Das ist definitiv Luxus-Unterstützung.

Wie haben Sie das Team aus drei zusätzlichen Mitstreitern zusammengesetzt, worauf legen Sie besonderen Wert in der Zusammenarbeit?

Das Team hat sich selbst ausgewählt! Alle ...

