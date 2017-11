RWE-Last Minute-Anleihe mit 5,00% Zinsen und 20% Sicherheitspuffer

Nach dem durch die Energiewende verursachten langjährigen Kursverfall der deutschen Versorgeraktien hatte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) im Verlauf der vergangenen 12 Monate enormes Aufholpotenzial. Im gleichen Zeitraum, in dem der DAX-Index um beachtliche 25 Prozent an Wert gewann, legte der Kurs der E.ON-Aktie um 66 Prozent und jener der RWE-Aktie sogar um 72 Prozent zu.

Obwohl die Mehrheit der Experten die RWE-Aktie mit Kurszielen von bis zu 26,50 Euro als kaufens- oder haltenswert einstuft, müssen Anleger, die direkt in die Aktien investieren wollen, naturgemäß mit erheblichen Kursschwankungen rechnen. Anleger mit der Markteinschätzung, dass die RWE-Aktie in einem Jahr in nicht allzu weiter Entfernung von ihrem aktuellen Niveau notieren wird, könnten einen Blick auf die aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf RWE-Aktien werfen.

5,00% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Wird der Basispreis für die Aktienanleihe Protect Last Minute auf die RWE-Aktie am 27.11.17 beispielsweise bei 23 Euro festgeschrieben, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:23)=43,47826 RWE-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im vorliegenden Fall bei 18,40 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (16.11.18) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die RWE-Aktie am Bewertungstag notiert, erhalten Anleger am 22.11.18 eine Zinszahlung in Höhe von 5,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, der je Nominalwert von 1.000 Euro einem Bruttobetrag von 48,77 Euro entsprechen wird. Der auf Jahresbasis kalkulierte Nettoertrag der Anleihe wird bei 3,63 Prozent liegen. Notiert die RWE-Aktie am Bewertungstag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der RWE-Aktie am Bewertungstag hingegen auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe bei einem angenommenen Basispreis von 23 Euro mittels der Zuteilung von 43 RWE-Aktien getilgt. Der Bruchstückanteil von 0,47826 Aktien wird durch die Bezahlung des entsprechenden Eurogegenwertes abgegolten.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die RWE-Aktie, fällig am 22.11.18, ISIN: DE000PR8EVL9, kann noch bis 27.11.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Protect Last Minute eignet sich für Anleger, die keinen massiven Absturz der RWE-Aktie im nächsten Jahr erwarten und das unlimitierte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments gegen die Chance auf einen 3,63-prozentigen Nettoertrag in Kombination mit einem 20-prozentigen Sicherheitspuffer eintauschen wollen.

Quelle: zertifikatereport.de