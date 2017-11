Von Imani Moise

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat zwar in seinem vierten Quartal unter einer Abnahme der Kabelnetzabonnenten gelitten und weniger verdient. Allerdings hatte der Konzern eine Überraschung im Gepäck: Disney kündigte eine "Star Wars"-Trilogie an.

Der Aktienkurs von Walt Disney, der nachbörslich nach der Zahlenveröffentlichung nachgab, drehte nach der Ankündigung der Pläne ins Plus und zeigte sich mit einem Gewinn von 0,8 Prozent auf 103,50 US-Dollar.

Insgesamt verzeichnete das kalifornische Unternehmen einen Gewinn von 1,75 Milliarden US-Dollar bzw 1,13 Dollar je Aktie nach einem Gewinn von 1,77 Milliarden Dollar bzw 1,10 Dollar je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis sank der Gewinn von 1,10 Dollar auf 1,07 Dollar je Aktie. Der Umsatz ermäßigte sich um 2,8 Prozent auf 12,78 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,12 Dollar bei einem Umsatz von 13,23 Milliarden Dollar prognostiziert.

Der Umsatz im Segment Kabelnetze, zu dem auch der Sportsender ESPN gehört, ging um 3 Prozent auf 5,47 Milliarden Dollar zurück und entäuschte die Analysten, die mit einem leichten Umsatzwachstum gerechnet hatten. Das operative Ergebnis rutschte um 12 Prozent ab -- das ist der fünfte Rückgang in den letzten sechs Quartalen.

Zur geplanten neuen "Star Wars"-Trilogie erklärte Walt Disney, dass Rian Johnson für die Zeit nach dem neunten Teil (2019) gleich für eine weitere Trilogie verpflichtet worden sei. Johnson hat bereits bei der achten Episode der Science-Fiction-Saga ("Die letzten Jedi"), die im Dezember in die Kinos kommt, Regie geführt habe.

Die neue Trilogie werde von der episodischen Saga um Skywalker getrennt sein, erklärte Walt Disney. Es würden neue Charaktere eingeführt, "aus einer Ecke der Galaxie, die die 'Star Wars'-Geschichte noch nie zuvor erforscht hat". CEO Robert Iger erklärte, Disney entwickle zudem eine Live-Aktion "Star Wars"-Fernsehserie, die auf dem Streaming-Dienst der Gesellschaft erscheinen soll.

November 10, 2017

