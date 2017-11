Liebe Leser,

die Commerzbank hat jetzt weitere Gewinne erzielt. Damit schiebt sich das Unternehmen unmittelbar an die Grenze von 12 Euro heran und könnte demnächst in einen charttechnisch noch besseren Aufwärtstrend übergehen, urteilen die Chartexperten. Denn zuletzt hatte sich der jüngste Aufwärtsmarsch etwas abgekühlt. Ein Blick auf die Statistik: Binnen einer Woche notiert die Aktie bei plus minus Null und innerhalb von zwei Wochen ging es sogar um 0,74 % abwärts. Doch es gibt keinen ... (Frank Holbaum)

