Lieber Leser,

manchmal erwischt es uns Investoren eiskalt: Dann stürzt eine Aktie aus unserem Portfolio unvermittelt und überraschend ab. In einem solchen Fall bleibt uns bestenfalls ein geschmälerter Gewinn und im schlechten Fall ein Verlust. Doch nicht immer kommen Kurseinbrüche unerwartet.

Tatsächlich sind die meisten Abstürze mit Hilfe der Charttechnik vorhersehbar! So wie im Falle von SMA Solar Technology. Schauen wir uns das einmal gemeinsam in dem nachfolgenden Chart an:

Eigentlich ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...