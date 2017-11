The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA WHT1 XFRA US9663874090 WHITING PETROLEUM DL-,001 EQ00 EQU EUR Y

CA UN02 XFRA DE000UNSE1V6 UNIPER SE NA O.N. BAR EQ01 EQU EUR Y

CA D5VU XFRA AT0000810650 ARIQON WACHSTUM T FD00 EQU EUR N

CA D5VQ XFRA AT0000825393 C-QUADRAT ARTS BEST.MOM.T FD00 EQU EUR N

CA M3AC XFRA DE0005321079 MONEGA CHANCE FD00 EQU EUR N

CA FHUT XFRA DE0005326334 W+W DACHFONDS GLOBALPLUS FD00 EQU EUR N

CA FMUK XFRA DE0009782789 MEAG GLOBALCHANCE DF FD00 EQU EUR N

CA GIU0 XFRA DE0009789727 ALL-IN-ONE FD00 EQU EUR N

CA U2I6 XFRA DE000A0NEBC7 AHF GLOBAL SELECT FD00 EQU EUR N

CA OD6F XFRA DE000A1W2BN4 AIRC EUROPE - FONDS FD00 EQU EUR N

CA FH7R XFRA IE0004084889 BNY MGF-GL OPPO.EO A FD00 EQU EUR N

CA GGW XFRA LU0095335757 SAUREN GLOBAL GROWTH A FD00 EQU EUR N

CA M6SF XFRA LU0098504490 MULTISELECT WELT-AKT.I FD00 EQU EUR N

CA XG3K XFRA LU0188782162 MULTIP.-RO.SUST.GL.EQ.B FD00 EQU EUR N

CA GGW7 XFRA LU0318489035 SAUREN GLOBAL GROWTH D FD00 EQU EUR N

CA GGW6 XFRA LU0318491874 SAUREN GLOBAL CHAMPIONS D FD00 EQU EUR N

CA YCFB XFRA LU0909471251 CS 2-CS L GLOB.SEC.EQ.BDL FD00 EQU EUR N