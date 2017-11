Keine Sorge, wir schreiben so gut wie nichts über Trump in dieser kleinen Geschichte. Was auch? Die Arbeitsmarkt-Statistiken in den USA sind seit vielen Jahren relativ wertlos, weil die Parameter kosmetisch verändert wurden. Das heißt, die besseren Zahlen unter Trump zeigen genauso wenig wie die Zahlen unter Obama. Und auch wenn der Börsenexperte Claus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...