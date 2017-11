München - Munich Re-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Der weltweit größte Rückversicherer, die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), teilte am Donnerstag mit, dass per Ende September ein Verlust von 1,4 Milliarden zu Buche steht, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

