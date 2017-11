Wer kennt diese Firma und ihren Slogan nicht? Der führende Augenoptiker Europas mit der immer gleich endenden Werbung: "Brille? Fielmann." Damit einher geht ein großes Versprechen: Qualität zu einem günstigen Preis - mit beidem will der Brillenanbieter die Kunden in seine Filialen locken.



[Gründer Günter Fielmam mit seinem Sohn Marc, der seit Anfang 2015 in den Vorstandsbereich aufgerückt ist und dort auf seine zukünftige Rolle als Vorsitzender vorbereitet wird]





Mehr als 48 Millionen Deutsche sind Brillenträger. Europaweit sind es sogar über 280 Millionen Menschen. Aber nur die wenigsten wissen, welche Faktoren den Preis ihrer Brille bestimmen. Die Preisgestaltung der Optiker ist oftmals nicht auf den ersten Blick verständlich, gerade bei den Brillengläsern wird oft mit den unterschiedlichsten Zahlen jongliert. Über die genauen Kosten redet die Branche nicht so gerne, eine Aussage des Großanbieters Apollo spricht für sich: " Den vollständigen Artikel lesen ...