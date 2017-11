DA NANG (dpa-AFX) - Beim Asien-Pazifik-Gipfel in Vietnam wird es entgegen den Erwartungen am Freitag kein Zweiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin geben. Dies teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mit. "Was ein Treffen mit Putin angeht: Es gab niemals eine Bestätigung dafür", sagte Sanders. "Und es wird keines geben, weil das mit den Zeitplänen beider Seiten in Konflikt steht." Trump und Putin würden sich aber "sehr wahrscheinlich" während des Gipfels so sehen. Bisher haben sich Putin und Trump nur einmal zu einem direkten Gespräch getroffen. Das war beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg./cs/ki/bp/DP/zb

