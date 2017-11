Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--In unterschiedliche Richtungen laufen die Leitindizes der Börsen in Asien und Australien am Freitag. In Japan weiten sich die Vortagesgewinne noch aus, belastet durch die Vorgaben der Wall Street. Dort hatten Sorgen um das Zustandekommen der von der Börse sehnsüchtig erwartete Steuerreform die Anleger in Gewinnmitnahmen getrieben.

Offenbar wollen die Republikaner im US-Senat die Senkung der Unternehmenssteuer bis 2019 hinauszögern, so dass ihre Gesetzesvorlage unter anderem in diesem Punkt von der des Repräsentantenhauses abweicht. "Die Anleger fahren langsam die Erwartungen an eine Steuerreform herunter", sagt Marktanalystin Margaret Yang von CMC Markets. Nach der wochenlangen Aufwärtsbewegung seien Aktienverkäufe aber auch keine große Überraschung.

Der Nikkei-225 verlor weitere 0,8 Prozent auf 22.681 Punkte. Am Vortag war der Index nach zunächst kräftigen Aufschlägen und einem 25-Jahreshoch abrupt nach unten abgedreht. Etwas Gegenwind kommt vom Yen, der zum Dollar weiter zulegt.

Chipwerte erneut unter Druck

In Japan und Südkorea stehen die Chipwerte unter Druck - wie bereits am Vortag -, nachdem der US-Technologiekonzern Qualcomm Vereinbarungen mit drei chinesischen Unternehmen zur Lieferung von Komponenten geschlossen hatte. Dies verstärkt die Sorge, dass andere Zulieferer in der Region das Nachsehen haben könnten. In Tokio fallen Renesas Electronics und Rohm um jeweils rund 1 Prozent, in Seoul geht es mit SK Hynix um bis zu 1,7 Prozent nach unten. Auch das Schwergewicht Samsung belastet den Markt in Südkorea mit Verlusten von bis zu 1 Prozent.

Etwas freundlicher sieht die Börsenwelt in China aus, wo Schanghai und Hongkong leichte Zugewinne verbuchen. Der Markt in Hongkong hat nach kleineren Verlusten ins Plus gedreht, unter anderem, weil die Aktie des Apple-Zulieferers AAC Tech 3,7 Prozent zulegt. Das Unternehmen wird im Lauf des Tages Zahlen ausweisen, die Teilnehmer als robust erwarten. Aus der Versicherungsbranche steigt die Ping-An-Aktie um 1,3 Prozent.

Der australische Markt wurde von den Minenschwergewichten belastet, denn BHP Billiton und Rio Tinto fielen jeweils um 2,3 Prozent. Beide Werte haben im Lauf des Jahres bereits zweistellige Aufschläge verbucht, was Anleger zu Gewinnmitnahmen reizte. Der Leitindex hatte zudem im Lauf der Woche das höchste Niveau seit 2008 erreicht, nachdem er allein im Oktober um 4 Prozent gestiegen war.

Nicht gefragt sind quer durch die Region Energiewerte In Sydney fielen Santos und Oil Search um 3,3 bzw 1,1 Prozent, in Tokio verloren Japan Petroleum rund 1 Prozent. Am Ölmarkt bröckeln die Preise nach den jüngsten Zweieinhalbjahreshochs leicht ab.

Gegen die negative Tendenz bewegten sich Nintendo kaum. Der Unterhaltungselektronikhersteller will Kreisen zufolge im kommenden Jahr das Produktionstempo bei seiner Spielekonsole Switch erhöhen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.029,40 -0,33% +5,80% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.684,96 -0,80% +18,68% 07:00 Kospi (Seoul) 2.543,43 -0,28% +25,51% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.432,06 +0,12% +10,58% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.203,70 +0,23% +32,50% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.426,56 +0,08% +18,95% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.746,75 -0,00% +6,40% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1645 -0,0% 1,1645 1,1601 +10,7% EUR/JPY 132,19 +0,1% 132,11 131,58 +7,5% EUR/GBP 0,8862 +0,0% 0,8859 0,8850 +4,0% GBP/USD 1,3141 -0,0% 1,3145 1,3107 +6,5% USD/JPY 113,51 +0,1% 113,45 113,43 -2,9% USD/KRW 1116,90 -0,2% 1119,60 1116,66 -7,5% USD/CNY 6,6367 -0,1% 6,6403 6,6388 -4,4% USD/CNH 6,6453 -0,0% 6,6476 6,6435 -4,7% USD/HKD 7,8009 +0,0% 7,7995 7,7986 +0,6% AUD/USD 0,7685 +0,1% 0,7677 0,7675 +6,5% NZD/USD 0,6943 +0,1% 0,6934 0,6963 -0,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,08 57,17 -0,2% -0,09 +0,0% Brent/ICE 63,81 63,93 -0,2% -0,12 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,58 1.285,03 +0,0% +0,55 +11,7% Silber (Spot) 17,03 16,99 +0,2% +0,04 +6,9% Platin (Spot) 938,15 939,50 -0,1% -1,35 +3,8% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,5% +0,01 +22,8% ===

