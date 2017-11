Er habe dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er sich zu diesem Zeitpunkt nicht zur Wahl stelle, teilt der Konzern am Freitag mit. Die ordentliche Generalversammlung findet am 7. Dezember statt. ARYZTA hatte Steinemann erst Ende August als Verwaltungsrat nominiert, was damals unter Analysten positiv aufgenommen wurde. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...