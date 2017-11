FRANKFURT (Dow Jones)--Der Frankfurter Flughafen hat beim Passagieraufkommen im Oktober den vierten Monat in Folge mehr als 6 Millionen Passagiere verzeichnet. Fraport fertigte am Rhein-Main-Drehkreuz im vergangenen Monat 6,4 Millionen Fluggäste ab, das ist ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das Cargo-Aufkommen stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf rund 195.200 Tonnen. Die Frachträume waren im Oktober zwar besser als im Vorjahr ausgelastet, jedoch mit schwächeren Steigerungsraten als im bisherigen Jahresverlauf, teilte die Fraport AG mit.

Bezogen auf das laufende Gesamtjahr liegen die Passagierzahlen mit 54,9 Millionen um 4,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen kletterte im Zeitraum Januar bis Oktober um 4,3 Prozent auf rund 1,85 Millionen Tonnen.

Bei den ausländischen Flughäfen der Fraport AG lief es in Antalya (Türkei) sowie Xi'an (China) besonders erfolgreich. Auch an den Flughäfen in Griechenland legten die Passagierzahlen zu. Lediglich die Airports in Burgas (Bulgarien) und Chania auf Kreta verzeichneten Rückgänge.

November 10, 2017

