NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Steinhoff nach dem zuletzt schwachen Lauf der Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 3,80 Euro belassen. Der Gewinndruck für den Konzern werde nun vom Kurs reflektiert, schrieb Analyst Tushar Jain in einer Studie vom Freitag. Die übernommene Tochter Mattress Firm sei indes weiter mit starkem Gegenwind konfrontiert, da sie neue Produkte einführe. Hinzu komme die politische und wirtschaftliche Unsicherheit in Südafrika./mis/tav

Datum der Analyse: 10.11.2017

ISIN NL0011375019

AXC0056 2017-11-10/07:53