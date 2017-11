Frankfurt - Der Euro hat am Freitag seine am Vortag erzielten Gewinne gegenüber dem US-Dollar weitgehend gehalten. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1650 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken hält sich der Euro dagegen am Freitag bei 1,1581 CHF weiterhin stabil knapp unter der 1,16er-Marke.

