JENA (dpa-AFX) - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik hat in den ersten neun Monaten von einer guten Nachfrage aus der Halbleiterindustrie profitiert. Der operative Gewinn (Ebit) stieg von Januar bis September um 15,9 Prozent auf 52,0 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Freitag in Jena mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 44,1 Millionen Euro hängen. Das waren fast ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 7,0 Prozent auf 526,8 Millionen Euro.

Nach der guten Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 präzisiert Jenoptik seine Ziel für das Gesamtjahr. Aufgrund der guten Auftragswerte und eines traditionell starken Jahresendgeschäfts peilt das Unternehmen nun für 2017 einen Umsatz aus eigener Kraft am oberen Ende der bisherigen Spanne von 720 bis 740 Mio Euro an. Inklusive Zukäufen dürfte er sogar leicht darüber liegen. Die EBIT-Marge soll ebenfalls das obere Ende der bisher prognostizierten Bandbreite von 9,5 bis 10 Prozent erreichen./mne/she

