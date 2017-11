NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Quartalszahlen von 11,50 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Preise für Windkraftanlagen bereiteten branchenweit Sorgen, wie auch negative Kommentare der dänischen Vestas Wind gezeigt hätten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Freitag. Mit seiner Umsatzschätzung für Siemens Gamesa liege er am unteren Rand der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne./bek/stb

Datum der Analyse: 10.11.2017

ISIN ES0143416115

AXC0060 2017-11-10/07:59