Juli 2017. Die Cyber-Angriffswelle Petya rollt. "In einigen Unternehmen stehen seit über einer Woche die Produktion oder andere kritische Geschäftsprozesse still", meldet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Dabei sei Deutschland sogar noch mit einem blauen Auge davon gekommen. BSI-Präsident Arne Schönbohm mahnt: "Wir müssen die Resilienz gegen Cyber-Angriffe konsequent erhöhen."

Einbrecher und Industriespione brauchen keine Brecheisen und nachgemachten Schlüssel mehr, um sich Zugang zu Unternehmen zu verschaffen. In der digital vernetzten Welt kommen sie über Schwachstellen in Datennetzen ans Ziel. Das wirft gerade mit Blick auf die Industrie 4.0 die Frage auf, ob Unternehmen ihre Maschinen und Anlagen überhaupt guten Gewissens ins Internet der Dinge einbinden können.

Mehr Transparenz bringt neue Risiken mit sich

Andererseits birgt die Anbindung gewaltige Chancen: Denn vernetzte, sensorisch überwachte Maschinen schaffen Transparenz in automatisierten Fabriken. Der Status einzelner Aufträge ist einsehbar, Produktionsprozesse werden weitgehend automatisch dokumentiert, der jeweilige Ressourcenverbrauch nachverfolgt. Obendrein melden die Maschinen proaktiv ihren eigenen Wartungsbedarf. Doch das Potenzial reicht weiter. Erste Maschinenbauer denken über neue Geschäftsmodelle nach, in denen Unternehmen keine Maschinen mehr kaufen. Stattdessen übernehmen die Maschinenbauer die Produktion und rechnen dafür eine fixe Pauschale pro produziertem Artikel ab. Sensoren und Mikrocontroller sammeln bereits alle nötigen Prozess-, Verbrauchs- und Produktdaten für solche Betreibermodelle.

Die Produktion wird gläsern und flexibel. Denn wo Steuerungen, Sensoren und Aktoren Daten von jedem Prozessschritt liefern, wird die Fertigung planbarer, sind Benchmark-Vergleiche per Knopfdruck machbar und fällt Automation leichter. Durchlaufen Produkt und Bestelldaten die Fertigungskette synchron, kann jedes Produkt einen ...

