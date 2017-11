Bisher relativ unbeachtet - zum 1. Januar wird eine Gesetzesänderung in Kraft treten, die Installateure erfreuen dürfte. Ihre Lieferanten müssen in Zukunft bei Lieferung mangelhafter Produkte verschuldensunabhängig für Ein- und Ausbaukosten haften, wie Rechtsanwalt Andreas Kleefisch erklärt.Zum 1. Januar 2018 treten Änderungen des Kaufrechts in Kraft, die die Rechtsposition des Solarteurs oder Werkunternehmers für den Fall, dass er mangelhafte Solar- oder Bauprodukte einbaut, maßgeblich verbessern. Er kann im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage verschuldensunabhängig die Kosten des Aus- und Einbaus ...

