Rund 1800 Rektorenstellen sind an deutschen Schulen derzeit nicht besetzt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der WirtschaftsWoche unter allen 16 Schul- und Kultusministerien der Bundesländer.

Am gravierendsten sind die Probleme demnach in Nordrhein-Westfalen. Von 5106 Schulleiterstellen sind dort 784 vakant. Das entspricht einer Quote von 15 Prozent. Je nach Schulform ist die Situation noch dramatischer. So haben derzeit nur 194 der 311 Hauptschulen in NRW einen Schulleiter, das entspricht 38 Prozent. Das Düsseldorfer Kultusministerium bittet um Zeit: "Dieses Thema hat die neue Landesregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...