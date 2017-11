Anleger sollen ab 2018 an der deutsch-chinesischen Börse Ceinex in Frankfurt in Aktien chinesischer Unternehmen investieren können.

Dafür haben die chinesischen Aufsichtsbehörden jetzt ihre Zustimmung erteilt, wie die WirtschaftsWoche von Ceinex erfuhr. "Mit der Notierung erhöhen Firmen ihre Sichtbarkeit und können im Ausland das Vertrauen in ihre Marke stärken", sagte Ceinex-Chef Chen Han der WirtschaftsWoche. Ein ...

