Zürich - Der Verwaltungsrat von SIX hat strategische und organisatorische Anpassungen beschlossen, um die Wettbewerbsfähigkeit von SIX und des Schweizer Finanzplatzes im veränderten Umfeld zu stärken. SIX konzentriert sich fortan konsequent auf Infrastrukturdienstleistungen für ihre Aktionäre und den Finanzplatz in den Bereichen Wertschriftengeschäft, Zahlungsverkehr und Finanzinformationen. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...