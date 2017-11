Das Technologieunternehmen TE Connectivity Ltd. (ISIN: CH0102993182, NYSE: TEL) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Ausgeschüttet wird die Dividende für das erste Quartal des Fiskaljahres 2018 am 8. Dezember 2017. Record date ist der 24. November 2017. Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt TE Connectivity somit 1,60 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 93,44 US-Dollar entspricht die ...

