Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat zwar in seinem vierten Quartal unter einer Abnahme der Kabelnetzabonnenten gelitten und weniger verdient. Allerdings hatte der Konzern eine Überraschung im Gepäck: Disney kündigte eine "Star Wars"-Trilogie an. Der Aktienkurs von Walt Disney, der nachbörslich nach der Zahlenveröffentlichung nachgab, drehte nach der Ankündigung der Pläne ins Plus und zeigte sich mit einem Gewinn von 0,8 Prozent auf 103,50 US-Dollar. Insgesamt verzeichnete das kalifornische Unternehmen einen Gewinn von 1,75 Milliarden US-Dollar bzw 1,13 Dollar je Aktie nach einem Gewinn von 1,77 Milliarden Dollar bzw 1,10 Dollar je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis sank der Gewinn von 1,10 Dollar auf 1,07 Dollar je Aktie. Der Umsatz ermäßigte sich um 2,8 Prozent auf 12,78 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,12 Dollar bei einem Umsatz von 13,23 Milliarden Dollar prognostiziert. Zur geplanten neuen "Star Wars"-Trilogie erklärte Walt Disney, dass Rian ohnson für die Zeit nach dem neunten Teil (2019) gleich für eine weitere rilogie verpflichtet worden sei. Johnson hat bereits bei der achten Episode der Science-Fiction-Saga ("Die letzten Jedi"), die im Dezember in die Kinos kommt, Regie geführt habe.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 100,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.584,20 +0,01% Nikkei-225 22.681,42 -0,82% Hang-Seng-Index 29.137,67 +0,00% Kospi 2.470,59 -3,14% Shanghai-Composite 3.427,28 -0,01% S&P/ASX 200 6.029,40 -0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

In unterschiedliche Richtungen laufen die Leitindizes der Börsen in Asien und Australien am Freitag. In Japan weiten sich die Vortagesgewinne noch aus, belastet durch die Vorgaben der Wall Street. Dort hatten Sorgen um das Zustandekommen der von der Börse sehnsüchtig erwartete Steuerreform die Anleger in Gewinnmitnahmen getrieben. Am Vortag war der Index nach zunächst kräftigen Aufschlägen und einem 25-Jahreshoch abrupt nach unten abgedreht. Etwas Gegenwind kommt vom Yen, der zum Dollar weiter zulegt. In Japan und Südkorea stehen die Chipwerte unter Druck - wie bereits am Vortag -, nachdem der US-Technologiekonzern Qualcomm Vereinbarungen mit drei chinesischen Unternehmen zur Lieferung von Komponenten geschlossen hatte. Dies verstärkt die Sorge, dass andere Zulieferer in der Region das Nachsehen haben könnten. In Tokio fallen Renesas Electronics und Rohm um jeweils rund 1 Prozent, in Seoul geht es mit SK Hynix um bis zu 1,7 Prozent nach unten. Auch das Schwergewicht Samsung belastet den Markt in Südkorea mit Verlusten von bis zu 1 Prozent. Etwas freundlicher sieht die Börsenwelt in China aus, wo Schanghai und Hongkong leichte Zugewinne verbuchen. Der Markt in Hongkong hat nach kleineren Verlusten ins Plus gedreht, unter anderem, weil die Aktie des Apple-Zulieferers AAC Tech 3,7 Prozent zulegt. Das Unternehmen wird im Lauf des Tages Zahlen ausweisen, die Teilnehmer als robust erwarten. Aus der Versicherungsbranche steigt die Ping-An-Aktie um 1,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Walt Disney ist es am Donnerstag im nachbörslichen Geschäft nach oben gegangen. Zwar hat der Unterhaltungskonzern in seinem vierten Quartal unter einer Abnahme der Kabelnetzabonnenten gelitten und weniger verdient. Dafür hatte der Konzern eine Überraschung im Gepäck: Disney kündigte eine "Star Wars"-Trilogie an. Auf bereinigter Basis sank der Gewinn von 1,10 Dollar auf 1,07 Dollar je Aktie. Der Umsatz ermäßigte sich um 2,8 Prozent auf 12,78 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,12 Dollar bei einem Umsatz von 13,23 Milliarden Dollar prognostiziert. Zur geplanten neuen "Star Wars"-Trilogie erklärte Walt Disney, dass Rian Johnson für die Zeit nach dem neunten Teil (2019) gleich für eine weitere Trilogie verpflichtet worden sei. Die Aktie quittierte die Ankündigung auf nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 103,50 Dollar. Die Titel von News Corp stiegen bis 17.40 Uhr Ortszeit auf 14,80 Dollar. Der Medienkonzern hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und wieder einen Gewinn geschrieben. Dank günstiger Währungseffekte sowie Akquisitionen in Australien und Großbritannien legte jedes Segment innerhalb des US-Konzerns zu. Die Markterwartungen konnte News Corp sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertreffen. Gesucht waren auch Nvidia nach Vorlage von Drittquartalszahlen. Der Hersteller von Grafikprozessoren hat bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten übertroffen. So stieg das Ergebnis je Aktie auf 1,33 Dollar von 0,83 Dollar im Vorjahr, während Analysten nur mit 0,95 Dollar gerechnet. Die Aktie verteuerte sich bis 19.59 Uhr um 3,2 Prozent auf 211,90 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.461,94 -0,43 -101,42 18,72 S&P-500 2.584,62 -0,38 -9,76 15,45 Nasdaq-Comp. 6.750,05 -0,58 -39,07 25,39 Nasdaq-100 6.312,21 -0,53 -33,60 29,78 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 880 Mio 879 Mio Gewinner 1.112 1.495 Verlierer 1.822 1.439 Unverändert 128 127

Leichter - Weiter anhaltende Zweifel am zügigen Zustandekommen der US-Steuerreform in ihrer Entwurfsform drückten auf die Stimmung. Der Verkaufsdruck verschärfte sich, als durchsickerte, dass die Republikaner im Senat die Senkung der Unternehmenssteuern verzögern wollen. Verkauft wurden besonders Technologiewerte, die in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Auf AMD lastete zudem die Nachricht, dass Intel einen hochrangigen Manager und Grafikchip-Experten von AMD abgeworben hat, der künftig die Grafikchip-Sparte von Intel leiten soll. AMD verloren 5 Prozent. Nvidia gaben um 1,8 und Intel um 0,9 Prozent nach. Macy's sprangen um 11 Prozent nach oben. Zwar hatte die Kaufhauskette mit dem Quartalsumsatz die Erwartungen leicht verfehlt, dafür aber mit dem Ergebnis positiv überrascht. Zudem zeigte sich Macy's optimistisch für das Weihnachtsgeschäft. Bei Kohl's enttäuschte das Ergebnis, während der Umsatz über den Erwartungen lag. Die Aktie gewann 0,9 Prozent. 21st Century Fox konnte Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal steigern. Der Kurs erholte sich von anfänglichen Abgaben und stieg um 2,2 Prozent. Der Einstieg des bekannten Investors Mario Gabellli verhalf der Mattel-Aktie zu einem Plus von 4,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,64 -1,6 1,65 43,5 5 Jahre 2,00 -1,2 2,01 7,4 7 Jahre 2,19 -0,7 2,20 -5,5 10 Jahre 2,32 -0,7 2,33 -12,0 30 Jahre 2,81 1,4 2,79 -26,2

Die Aussicht auf eine Verschiebung der Unternehmenssteuerreform verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Akteure zeigten sich erleichtert, dass die Steuern möglicherweise erst später gesenkt werden. Dann würde sich nämlich auch die befürchtete Ausweitung des US-Defizits zumindest verzögern. Ein größeres Defizit wäre insofern negativ für den Anleihemarkt, als es das US-Finanzministerium zur Aufnahme höherer Schulden und somit zu umfangreichen Anleiheemissionen zwingen würde. In diesem Fall würden die Kurse der Anleihen unter Druck geraten und die Renditen steigen. Die Auktion 30-jähriger Notes hatte dagegen keinen Einfluss auf den Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1646 +0,0% 1,1645 1,1601 +10,7% EUR/JPY 132,10 -0,0% 132,11 131,58 +7,5% EUR/GBP 0,8854 -0,1% 0,8859 0,8850 +3,9% GBP/USD 1,3153 +0,1% 1,3145 1,3107 +6,6% USD/JPY 113,43 -0,0% 113,45 113,43 -3,0% USD/KRW 1116,95 -0,2% 1119,60 1116,66 -7,5% USD/CNY 6,6385 -0,0% 6,6403 6,6388 -4,4% USD/CNH 6,6425 -0,1% 6,6476 6,6435 -4,8% USD/HKD 7,8010 +0,0% 7,7995 7,7986 +0,6% AUD/USD 0,7687 +0,1% 0,7677 0,7675 +6,5% NZD/USD 0,6944 +0,1% 0,6934 0,6963 -0,0%

Der Dollar stand etwas unter Abgabedruck. Die andauernde Unsicherheit über die geplante US-Steuerreform laste weiter auf dem Greenback, hieß es. Im späten US-Handel ging der Euro mit rund 1,1650 Dollar um und damit fast auf Tageshoch. Die Analysten der UBS sehen den Euro Ende kommenden Jahres bei 1,25 Dollar. "Die Erholung in den USA sticht längst nicht mehr heraus im Vergleich mit dem Rest der Welt", so die Experten. Europa stehe vor einem weiteren Jahr des Wachstums und sei dem US-Wachstum dicht auf den Fersen.

Der Yen hatte schon im asiatischen Handel kräftig auf aufgewertet. Die Ratsmitglieder der Bank of Japan sind nicht gewillt, die monetären Bedingungen trotz der trägen Inflation weiter zu lockern. Der Dollar lag zuletzt bei 113,30 Yen nach einem Tageshoch bei 114,07 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,11 57,17 -0,1% -0,06 +0,1% Brent/ICE 63,83 63,93 -0,2% -0,10 +8,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.