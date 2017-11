Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Naturkatastrophen in Nordamerika haben Allianz im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt.

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalsazhlen mit den Konsenschätzungen (in Millione Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Operatives Ergebnis Gesamt 2.477 -17% 2.441 -18% 2.995 Operatives Ergebnis P/C* 1.039 -28% 960 -34% 1.443 Operatives Ergebnis Life&Health 1.069 -10% 1.051 -12% 1.192 Operatives Ergebnis Asset Management 588 -3% 608 +1% 604 Ergebnis vor Steuern 2.335 -18% 2.377 -17% 2.856 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.566 -17% 1.545 -18% 1.895 Ergebnis je Aktie 3,53 -15% 3,72 -11% 4,17 Combined Ratio P/C* 96,9 -- 96,8 -- 93,5

*Property-Casualty (Schaden- und Unfallversicherung)

Beim Ausblick, den der Versicherer noch vor gut drei Monaten mit einem ausdrücklichen Ausrufezeichen versehen hatte, schlägt Allianz eine etwas zurückhaltendere Rhetorik an und geht nun davon aus, die obere Hälfte der Zielspanne von 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, zu erreichen. Nach den glänzenden Zahlen im zweiten Quartal hatte der Konzern im Juli in Aussicht gestellt, das obere Ende der prognostizierten Spanne zu erreichen.

Das Unternehmen will indessen auch im kommenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen des weiteren Programms beträgt bis zu 2 Milliarden Euro. Das Programm soll Anfang 2018 starten und in den ersten sechs Monaten des Jahres vollzogen werden. Die gekauften Aktien sollen eingezogen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 823 +13% 4 730 Ergebnis vor Steuern 40 +11% 4 36 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 +12% 2 26 Ergebnis je Aktie 0,68 +10% 4 0,62

Weitere Termine:

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 9 Monate, Bad Neustadt/Saale

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm -GB 10:30 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 10:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -13,1 Mrd GBP zuvor: -14,2 Mrd GBP -US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 100,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.584,20 0,01 Nikkei-225 22.681,42 -0,82 Schanghai-Composite 3.431,68 0,11 DAX 13.182,56 -1,49 DAX-Future 13.186,50 -1,52 XDAX 13.189,38 -1,51 MDAX 26.590,53 -1,27 TecDAX 2.458,71 -2,49 EuroStoxx50 3.612,50 -1,16 Stoxx50 3.190,23 -1,01 Dow-Jones 23.461,94 -0,43 S&P-500-Index 2.584,62 -0,38 Nasdaq-Comp. 6.750,05 -0,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,78 -46

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag wird am Freitag ein gut behaupteter Handelsstart an Europas Börsen erwartet. Positiv wird gewertet, dass der Dow-Jones-Index rund 150 Punkte über seinem Tagestief schloss. Zunächst hatte die befürchtete Verschiebung der erhofften US-Steuerreform ins Jahr 2019 die Stimmung stärker belastet. Übergeordnet werden die Investoren etwas vorsichtiger. Dies ist unter anderem an den US-Ramschanleihen abzulesen, die seit zwei Wochen unter Abgabedruck stehen.

Rückblick: Schwach - Nach der Rally der vergangenen Wochen kam es zu stärkeren Gewinnmitnahmen. Begünstigt wurden sie laut Händlern davon, dass Wachstumsaussagen der EU-Kommission dahingehend interpretiert wurden, die Konjunktur könne die Wachstumsspitze gesehen haben. Aussagen aus der EZB gingen in die gleiche Richtung und lösten vereinzelt die Sorge aus, dass die EZB die Anleihekäufe früher zurückfahren könnte, als bisher erwartet. Aegon gewannen nach guten Quartalszahlen 4,8 Prozent. Der Finanzkonzern hat den Gewinn um ein Drittel gesteigert. Astrazeneca gaben nach Gewinnen im Verlauf mit dem breiten Markt nach und verloren 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat den Ausblick leicht erhöht. Burberry brachen um 10 Prozent ein, nachdem die Entwicklung im vergangenen Quartal den Markt enttäuscht hatte. Adidas verloren - auch im Sog von Burberry - 4,7 Prozent. Bei Adidas selbst war der Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Gewinnkennziffern übertrafen die Schätzungen allerdings. Unter starkem Druck standen Aktien aus der Windernergiebranche. Vestas knickten in Kopenhagen um 19,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen wie zuvor bereits Siemens Gamesa mit enttäuschenden Zahlen aufgewartet hatte. Siemens Gamesa verloren 4,2 Prozent und Nordex sogar 7,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Prosieben brachen nach einer erneuten Gewinnwarnung im laufenden Jahr um 9,2 Prozent ein. Das Unternehmen leidet nach Ansicht der DZ Bank weiter unter einem Reichweiteverlust der TV-Sender und niedrigeren Buchungen großer Werbekunden. Der Konkurrent RTL hatte dagegen den Ausblick erhöht, RTL schlossen kaum verändert. Siemens fielen um 3,7 Prozent. Der Ausblick mit der Prognose eines lediglich "leichten organischen Wachstums" im kommenden Jahr entspreche nicht den hohen Erwartungen des Marktes, hieß es. Deutsche Post schlossen 1,4 Prozent leichter. Die Zahlen fielen zwar im Rahmen der Erwartungen aus, lieferten nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie aber kein neues Kaufargument mehr. Im Rahmen der Prognosen lag der Quartalsausweis von Merck, die um 1 Prozent nachgaben. In den Zahlen von Munich Re wurde keine negative Überraschung gesehen, die Aktie legte um 0,5 Prozent zu. Bernstein zufolge hat die Deutsche Telekom für das dritte Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der Ausblick verbessere sich. Die Aktie legte um 0,2 Prozent zu. Im TecDAX knickten SMA Solar um 17,2 Prozent ein. Wegen Lieferengpässen bei Bauteilen hatte das Solar-Unternehmen das obere Ende seiner Umsatzprognose gekappt.

XETRA-NACHBÖRSE

Allianz legten bei Lang & Schwarz etwa 0,5 Prozent zu, nachdem der Versicherer am Abend Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und für das kommende Jahr einen neuerlichen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Freenet wurden nach Vorlage von Zahlen gut 1 Prozent höher getaxt. S&T stiegen um 8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose für das Jahres-EBITDA erhöht hatte.

USA / WALL STREET

Leichter - Weiter anhaltende Zweifel am zügigen Zustandekommen der US-Steuerreform in ihrer Entwurfsform drückten auf die Stimmung. Der Verkaufsdruck verschärfte sich, als durchsickerte, dass die Republikaner im Senat die Senkung der Unternehmenssteuern verzögern wollen. Verkauft wurden besonders Technologiewerte, die in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Auf AMD lastete zudem die Nachricht, dass Intel einen hochrangigen Manager und Grafikchip-Experten von AMD abgeworben hat, der künftig die Grafikchip-Sparte von Intel leiten soll. AMD verloren 5 Prozent. Nvidia gaben um 1,8 und Intel um 0,9 Prozent nach. Macy's sprangen um 11 Prozent nach oben. Zwar hatte die Kaufhauskette mit dem Quartalsumsatz die Erwartungen leicht verfehlt, dafür aber mit dem Ergebnis positiv überrascht. Zudem zeigte sich Macy's optimistisch für das Weihnachtsgeschäft. Bei Kohl's enttäuschte das Ergebnis, während der Umsatz über den Erwartungen lag. Die Aktie gewann 0,9 Prozent. 21st Century Fox konnte Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal steigern. Der Kurs erholte sich von anfänglichen Abgaben und stieg um 2,2 Prozent. Der Einstieg des bekannten Investors Mario Gabellli verhalf der Mattel-Aktie zu einem Plus von 4,7 Prozent.

Der Anleihemarkt profitierte etwas von der Aussicht auf eine Verschiebung der Unternehmenssteuersenkung. Die befürchtete drastische Ausweitung des Defizits der USA dürfte sich damit ebenfalls verzögern. Somit würde das US-Finanzministerium vorerst nicht zur verstärkten Aufnahme von Schulden bzw Ausgabe von Anleihen gezwungen sein, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.12 Uhr EUR/USD 1,1648 +0,0% 1,1645 1,1632 EUR/JPY 132,12 +0,0% 132,11 132,17 EUR/CHF 1,1582 +0,0% 1,1577 1,1600 GBP/EUR 1,1290 +0,0% 1,1288 1,1277 USD/JPY 113,43 -0,0% 113,45 113,64 GBP/USD 1,3150 +0,0% 1,3145 1,3116

