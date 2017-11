DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Naturkatastrophen in Nordamerika haben Allianz im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt.

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalsazhlen mit den Konsenschätzungen (in Millione Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Operatives Ergebnis Gesamt 2.477 -17% 2.441 -18% 2.995 Operatives Ergebnis P/C* 1.039 -28% 960 -34% 1.443 Operatives Ergebnis Life&Health 1.069 -10% 1.051 -12% 1.192 Operatives Ergebnis Asset Management 588 -3% 608 +1% 604 Ergebnis vor Steuern 2.335 -18% 2.377 -17% 2.856 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.566 -17% 1.545 -18% 1.895 Ergebnis je Aktie 3,53 -15% 3,72 -11% 4,17 Combined Ratio P/C* 96,9 -- 96,8 -- 93,5

*Property-Casualty (Schaden- und Unfallversicherung)

Beim Ausblick, den der Versicherer noch vor gut drei Monaten mit einem ausdrücklichen Ausrufezeichen versehen hatte, schlägt Allianz eine etwas zurückhaltendere Rhetorik an und geht nun davon aus, die obere Hälfte der Zielspanne von 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, zu erreichen. Nach den glänzenden Zahlen im zweiten Quartal hatte der Konzern im Juli in Aussicht gestellt, das obere Ende der prognostizierten Spanne zu erreichen.

Das Unternehmen will indessen auch im kommenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen des weiteren Programms beträgt bis zu 2 Milliarden Euro. Das Programm soll Anfang 2018 starten und in den ersten sechs Monaten des Jahres vollzogen werden. Die gekauften Aktien sollen eingezogen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 823 +13% 4 730 Ergebnis vor Steuern 40 +11% 4 36 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 +12% 2 26 Ergebnis je Aktie 0,68 +10% 4 0,62

Weitere Termine:

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 9 Monate, Bad Neustadt/Saale

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm -GB 10:30 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 10:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -13,1 Mrd GBP zuvor: -14,2 Mrd GBP -US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 100,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.584,20 0,01 Nikkei-225 22.681,42 -0,82 Schanghai-Composite 3.431,68 0,11 DAX 13.182,56 -1,49 DAX-Future 13.186,50 -1,52 XDAX 13.189,38 -1,51 MDAX 26.590,53 -1,27 TecDAX 2.458,71 -2,49 EuroStoxx50 3.612,50 -1,16 Stoxx50 3.190,23 -1,01 Dow-Jones 23.461,94 -0,43 S&P-500-Index 2.584,62 -0,38 Nasdaq-Comp. 6.750,05 -0,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,78 -46

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag wird am Freitag ein gut behaupteter Handelsstart an Europas Börsen erwartet. Positiv wird gewertet, dass der Dow-Jones-Index rund 150 Punkte über seinem Tagestief schloss. Zunächst hatte die befürchtete Verschiebung der erhofften US-Steuerreform ins Jahr 2019 die Stimmung stärker belastet. Übergeordnet werden die Investoren etwas vorsichtiger. Dies ist unter anderem an den US-Ramschanleihen abzulesen, die seit zwei Wochen unter Abgabedruck stehen.

Rückblick: Schwach - Nach der Rally der vergangenen Wochen kam es zu stärkeren Gewinnmitnahmen. Begünstigt wurden sie laut Händlern davon, dass Wachstumsaussagen der EU-Kommission dahingehend interpretiert wurden, die Konjunktur könne die Wachstumsspitze gesehen haben. Aussagen aus der EZB gingen in die gleiche Richtung und lösten vereinzelt die Sorge aus, dass die EZB die Anleihekäufe früher zurückfahren könnte, als bisher erwartet. Aegon gewannen nach guten Quartalszahlen 4,8 Prozent. Der Finanzkonzern hat den Gewinn um ein Drittel gesteigert. Astrazeneca gaben nach Gewinnen im Verlauf mit dem breiten Markt nach und verloren 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat den Ausblick leicht erhöht. Burberry brachen um 10 Prozent ein, nachdem die Entwicklung im vergangenen Quartal den Markt enttäuscht hatte. Adidas verloren - auch im Sog von Burberry - 4,7 Prozent. Bei Adidas selbst war der Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Gewinnkennziffern übertrafen die Schätzungen allerdings. Unter starkem Druck standen Aktien aus der Windernergiebranche. Vestas knickten in Kopenhagen um 19,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen wie zuvor bereits Siemens Gamesa mit enttäuschenden Zahlen aufgewartet hatte. Siemens Gamesa verloren 4,2 Prozent und Nordex sogar 7,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Prosieben brachen nach einer erneuten Gewinnwarnung im laufenden Jahr um 9,2 Prozent ein. Das Unternehmen leidet nach Ansicht der DZ Bank weiter unter einem Reichweiteverlust der TV-Sender und niedrigeren Buchungen großer Werbekunden. Der Konkurrent RTL hatte dagegen den Ausblick erhöht, RTL schlossen kaum verändert. Siemens fielen um 3,7 Prozent. Der Ausblick mit der Prognose eines lediglich "leichten organischen Wachstums" im kommenden Jahr entspreche nicht den hohen Erwartungen des Marktes, hieß es. Deutsche Post schlossen 1,4 Prozent leichter. Die Zahlen fielen zwar im Rahmen der Erwartungen aus, lieferten nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie aber kein neues Kaufargument mehr. Im Rahmen der Prognosen lag der Quartalsausweis von Merck, die um 1 Prozent nachgaben. In den Zahlen von Munich Re wurde keine negative Überraschung gesehen, die Aktie legte um 0,5 Prozent zu. Bernstein zufolge hat die Deutsche Telekom für das dritte Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der Ausblick verbessere sich. Die Aktie legte um 0,2 Prozent zu. Im TecDAX knickten SMA Solar um 17,2 Prozent ein. Wegen Lieferengpässen bei Bauteilen hatte das Solar-Unternehmen das obere Ende seiner Umsatzprognose gekappt.

XETRA-NACHBÖRSE

Allianz legten bei Lang & Schwarz etwa 0,5 Prozent zu, nachdem der Versicherer am Abend Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und für das kommende Jahr einen neuerlichen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Freenet wurden nach Vorlage von Zahlen gut 1 Prozent höher getaxt. S&T stiegen um 8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose für das Jahres-EBITDA erhöht hatte.

USA / WALL STREET

Leichter - Weiter anhaltende Zweifel am zügigen Zustandekommen der US-Steuerreform in ihrer Entwurfsform drückten auf die Stimmung. Der Verkaufsdruck verschärfte sich, als durchsickerte, dass die Republikaner im Senat die Senkung der Unternehmenssteuern verzögern wollen. Verkauft wurden besonders Technologiewerte, die in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Auf AMD lastete zudem die Nachricht, dass Intel einen hochrangigen Manager und Grafikchip-Experten von AMD abgeworben hat, der künftig die Grafikchip-Sparte von Intel leiten soll. AMD verloren 5 Prozent. Nvidia gaben um 1,8 und Intel um 0,9 Prozent nach. Macy's sprangen um 11 Prozent nach oben. Zwar hatte die Kaufhauskette mit dem Quartalsumsatz die Erwartungen leicht verfehlt, dafür aber mit dem Ergebnis positiv überrascht. Zudem zeigte sich Macy's optimistisch für das Weihnachtsgeschäft. Bei Kohl's enttäuschte das Ergebnis, während der Umsatz über den Erwartungen lag. Die Aktie gewann 0,9 Prozent. 21st Century Fox konnte Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal steigern. Der Kurs erholte sich von anfänglichen Abgaben und stieg um 2,2 Prozent. Der Einstieg des bekannten Investors Mario Gabellli verhalf der Mattel-Aktie zu einem Plus von 4,7 Prozent.

Der Anleihemarkt profitierte etwas von der Aussicht auf eine Verschiebung der Unternehmenssteuersenkung. Die befürchtete drastische Ausweitung des Defizits der USA dürfte sich damit ebenfalls verzögern. Somit würde das US-Finanzministerium vorerst nicht zur verstärkten Aufnahme von Schulden bzw Ausgabe von Anleihen gezwungen sein, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.12 Uhr EUR/USD 1,1648 +0,0% 1,1645 1,1632 EUR/JPY 132,12 +0,0% 132,11 132,17 EUR/CHF 1,1582 +0,0% 1,1577 1,1600 GBP/EUR 1,1290 +0,0% 1,1288 1,1277 USD/JPY 113,43 -0,0% 113,45 113,64 GBP/USD 1,3150 +0,0% 1,3145 1,3116

Der Dollar stand etwas unter Abgabedruck. Die andauernde Unsicherheit über die geplante US-Steuerreform laste weiter auf dem Greenback, hieß es. Im späten US-Handel ging der Euro mit rund 1,1650 Dollar um und damit fast auf Tageshoch. Die Analysten der UBS sehen den Euro Ende kommenden Jahres bei 1,25 Dollar. "Die Erholung in den USA sticht längst nicht mehr heraus im Vergleich mit dem Rest der Welt", so die Experten. Europa stehe vor einem weiteren Jahr des Wachstums und sei dem US-Wachstum dicht auf den Fersen.

Der Yen hatte schon im asiatischen Handel kräftig auf aufgewertet. Die Ratsmitglieder der Bank of Japan sind nicht gewillt, die monetären Bedingungen trotz der trägen Inflation weiter zu lockern. Der Dollar lag zuletzt bei 113,30 Yen nach einem Tageshoch bei 114,07 Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,06 57,17 -0,2% -0,11 0% Brent/ICE 63,82 63,93 -0,2% -0,11 +8,8%

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,44 1.285,03 +0,0% +0,41 +11,6% Silber (Spot) 17,03 16,99 +0,2% +0,04 +6,9% Platin (Spot) 938,15 939,50 -0,1% -1,35 +3,8% Kupfer-Future 3,09 3,09 +0,2% +0,01 +22,5%

Der schwächelnde Dollar und die Verluste an den Aktienmärkten, die politischen Entwicklungen in Saudi-Arabien und die Sorgen um die US-Steuerreform verschafften dem Goldpreis abermals Auftrieb. Der Preis für das als Fluchthafen in Krisenzeiten gesuchte Edelmetall legte um 0,4 Prozent 1.286 Dollar zu und lag damit auf dem höchsten Stand seit drei Wochen.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

BREXIT

Großbritannien wird die Europäische Union am 29. März 2019 um 23.00 Uhr GMT (00.00 Uhr MEZ) verlassen. Das exakte Austrittsdatum werde in einem Zusatzartikel zum Austrittsgesetz verankert, das derzeit vom Parlament in London beraten wird, erklärte der britische Brexit-Minister David Davis via Twitter.

POLITIK DEUTSCHLAND

Knapp vier Wochen nach dem Beginn der Sondierungsgespräche sinkt in der Bevölkerung die Zustimmung zu einer sogenannten Jamaika-Regierung. Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend finden 45 Prozent der Befragten eine Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen sehr gut beziehungsweise gut. Das sind 12 Punkte weniger als beim Deutschlandtrend Anfang Oktober. 52 Prozent finden Jamaika im Kabinett weniger gut beziehungsweise schlecht (plus 12 Punkte).

SPANIEN

Die spanische Justiz hat die abgesetzte katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell in Untersuchungshaft genommen. Forcadell könne gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 150.000 freikommen, sagte ein Sprecher des Obersten Gerichts. Die Parlamentspräsidentin und fünf weitere Abgeordnete des Parlaments in Barcelona waren zuvor wegen ihrer Rolle bei den Unabhängigkeitsbestrebungen der spanischen Region angehört worden.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat beim Passagieraufkommen im Oktober den vierten Monat in Folge mehr als 6 Millionen Passagiere verzeichnet. Fraport fertigte am 6,4 Millionen Fluggäste ab, das ist ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Cargo-Aufkommen stieg um 0,6 Prozent auf rund 195.200 Tonnen. Bei den ausländischen Flughäfen der Fraport AG lief es in Antalya (Türkei) sowie Xi'an (China) besonders erfolgreich.

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Gewinn je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Ergebnis Vermietung/Verpachtung 100,2 -0,2% k.A. -- 100,4 EBITDA bereinigt 97,7 +2% 97,2 +2% 95,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 34,4 -45% 62,7 +0,3% 62,5 Ergebnis je Aktie 0,54 -45% 1,08 +9% 0,99 FFO I (ohne Veräußerung) 77,5 +6% k.A. -- 73,0 FFO I je Aktie 1,23 +6% 1,14 -2% 1,16

Das Ergebnis nach Steuern und Dritten rutschte auf 34,4 von 62,5 Millionen Euro ab, denn LEG Immobilien weist für das dritte Quartal einen deutlich höheren Verlust aus der Marktbewertung von Derivaten von 21,2 Millionen Euro nach 3,1 Millionen Euro im Vorjahr aus. Dies hatten die Analysten nicht auf dem Zettel, sie schätzten ein Ergebnis von 62,7 Millionen Euro. Den Ausblick hat LEG bekräftigt.

STRÖER

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Gewinn je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 312 +19% 300 +14% 263 Operatives EBITDA 73 +17% 71 +13% 62 Ergebnis nach Steuern bereinigt 37 +32% 35 +24% 28

Im laufenden Jahr rechnet Ströer weiter mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und einem organischen Umsatzanstieg zwischen 5 und 10 Prozent. Das operative EBITDA soll 320 bis 330 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte das Unternehmen mehr als 320 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

TLG IMMOBILIEN

hat im Rahmen einer Privatplatzierung gut 7,4 Millionen neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 19,70 Euro je Aktie in einem beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoerlös beträgt damit gut 146 Millionen Euro. Das Geld soll zur Finanzierung kürzlich erfolgter sowie zukünftiger Akquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.

FREENET

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen für das dritte Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 880 +1% 864 -0,4% 867 EBITDA 214 +81% 118,0 -0,2% 118,2 Konzernergebnis 157 +171% 61 +5% 58 Ergebnis je Aktie 1,00 +166% 0,49 +4% 0,47

Für das Gesamtjahr geht Freenet weiter von einem etwas höheren Umsatz sowie einem EBITDA leicht über 410 Millionen Euro aus. Der freie Cashflow soll etwa 310 Millionen Euro betragen.

S+T

erhöht dank der starken operativen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten die EBITDA-Prognose für 2017 von über 50 auf 60 Millionen Euro. Die neue Prognose liege über den aktuellen Schätzungen von Analysten und Investmenthäusern.

BUWOG

ist von der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) mit BBB+ eingestuft worden. Der Ausblick für diese erste Bewertung ist stabil.

