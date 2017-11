Andersen Global gibt die Zusammenarbeit mit UnityFour Cyprus Ltd. und Theodosia Kyprianou, einer Rechtsanwältin mit über 14 Jahren Erfahrung für seine Rechtsberatungsdienste bekannt. Theodosias Fachbereich ist Arbeitsrecht, was die Verhandlung, das Entwerfen und die Kündigung von Anstellungsverträgen beinhaltet. Darüber hinaus wird sie Rechtsberatung für lokale und internationale Klienten bieten. Mit dieser Ankündigung können die Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner von Andersen Global nun auch Rechtsberatung in zwanzig Ländern weltweit anbieten.

"Unsere Zusammenarbeit mit Theodosia ist Teil unserer Expansionsstrategie, neue Dienstleistungen zum Unternehmen hinzuzufügen. Somit umfassen unsere Fähigkeiten nun Rechtsberatung in den Bereichen Gesellschafts- und Handelsrecht, Prozessrecht und Streitbeilegungsvertretung und behördliche Compliance-Services. Mit diesen zusätzlichen Rechtsberatungsdiensten können wir die Bedürfnisse unserer Klienten noch besser abdecken", erklärte der Managing Director von UnityFour Cyprus, Nakis Kyprianou.

Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO, Mark Vorsatz, führte aus: "Unsere Fähigkeit, sowohl Steuer- als auch Rechtsberatung weltweit anbieten zu können, ist ein großer Vorteil für unsere Klienten und ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie. Theodosia erweitert unsere Fähigkeiten in Zypern und zeigt den Einsatz unserer Mitglieder und Kooperationspartner für unsere Vision, Kunden weltweit nahtlose Services anzubieten."

Theodosia vertritt sowohl Unternehmen als auch Privatkunden und verfügt über umfassende Kenntnisse in der Rechtsforschung. Sie hat bei verschiedenen Rechtsangelegenheiten Rat erteilt, wie z. B. bei Geschäftstransaktionen, Fusionen und Akquisitionen und bei verschiedenen Handelsverträgen. Theodosia hat ihr Jurastudium an der Universität von Thessaloniki in Griechenland erfolgreich absolviert. Sie wurde 2004 in die Cyprus Bar Association (Anwaltsverband von Zypern) aufgenommen und ist Mitglied der Nicosia Bar Association (Anwaltsverband von Nikosia).

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, umfasst derzeit mehr als 2.300 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an 75 Standorten präsent.

