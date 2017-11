MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-Internetkonzern Alphabet expandiert mit seinem mobilen Zahlungsservice Android Pay weiter. Schon am 14. November soll Android Pay in Brasilien verfügbar sein. Der US-Internetkonzern soll bereits Presse-Einladungen für ein Event am 14. November ausgesendet haben. An diesem...

Den vollständigen Artikel lesen ...