Schwarzach am Main - Apple-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Einmal mehr hat Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) alle Kritiker Lügen gestraft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Elektronikkonzern habe sehr starke Quartalszahlen vorgelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...