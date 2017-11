Zetsche und Co bauen ihr Angebot an Mobilitästsdiensten weiter aus. Zuletzt krallte sich Daimler die Digitalagentur Cinteo, wenige Wochen zuvor den Mitfahrdienst Flinc. Flinc, ein Start-up aus Darmstadt, bietet über seine Plattform Mitfahrgelegenheiten für kurze und mittlere Strecken an. Ein weiteres Puzzleteil für Daimler auf dem Weg Richtung Mobilitätsdienstleister.Apropos Stromer: Bis 2022 will der Autobauer jedes Automodell auch als Elektro-Variante oder Hybrid anbieten. Kurzum: Mehr als 50 neue Modelle sind geplant. Daimler will bis 2025 Marktführer Im Premium-Segment bei Stromern werden. Zuletzt sprach Daimler-Chef Dieter Zetsche auf dem Handelsblatt-Auto-Gipfel über den Umbruch in der Autoindustrie. Damit sich Batterie-Autos auf dem Markt durchsetzen, müsse die Industrie "Autos entwickeln, die so scharf sind, dass der Kunde nicht daran vorbeikommt", sagte Zetsche. Zusätzlich müsse daran gearbeitet werden, dass das Gesamtsystem aus Infrastruktur, Ladestationen, regenerativer Stromversorgung und Recycling der verwendeten Materialien stimme.

