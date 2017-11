Die Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517), ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, kommt bei der Erfüllung seiner Finanzziele für 2017 gut voran. In den ersten neun Monaten erzielte Senvion in einem schwierigen Marktumfeld einen Umsatz von EUR 1.309 Millionen; ein Rückgang von 10%. Die bereinigte EBITDA-Marge lag den Erwartungen entsprechend bei 7,9%. Das Unternehmen verfügte über einen Free Cashflow von 44 Mio. EUR im dritten Quartal, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Working-Capitals.

Die allgemeine Verlangsamung in den etablierten Märkten wie Deutschland wirkte sich auf das Wachstum von Senvions Auftragseingang im dritten Quartal aus. Trotzdem konnte das Unternehmen dieses in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um 51% steigern. Ein Meilenstein im dritten Quartal 2017 war die Umwandlung der 299 Megawatt (MW) Chile-Projekte in einen festen Auftrag. Darüber hinaus konnte Senvion zwei weitere bedingte Aufträge in Höhe von 159 MW abschließen. Insgesamt bleibt der Auftragsbestand ...

