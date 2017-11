FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag ihre am Vortag erlittenen Verluste weiter ausgeweitet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,24 Prozent auf 162,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um 1,5 Basispunkte auf 0,39 Prozent. Auch die meisten anderen Anleihemärkte im Euroraum eröffneten schwach.

Seit Donnerstag haben die Kurse deutscher Staatsanleihen spürbar nachgegeben. Händler nennen zum einen die Aussicht auf ein anhaltend robustes Wirtschaftswachstum als Grund. Die EU-Kommission hatte am Donnerstag ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum deutlich angehoben. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen leide unter den guten Wachstumsperspektiven, hieß es.

Die Fachleute von der Commerzbank bringen zudem die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Spiel. Sie sprechen von einer gewissen "QE-Ernüchterung". Denn normalerweise sollten Staatsanleihen von der Aussicht auf zusätzliche Wertpapierkäufe (Quantitative Easing, QE) der Notenbank profitieren.

Konjunkturdaten, die für Kursbewegung sorgen könnten, stehen vor dem Wochenende nur wenige an. Im Euroraum werden lediglich einige Daten zur Industrieproduktion erwartet. In den USA wird das Konsumbarometer der Uni Michigan veröffentlicht./bgf/tos/zb

ISIN DE0009652644

