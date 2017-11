FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon hat seine Pläne zum Aufbau eines Ladenetzes für Elektroautos in Europa konkretisiert. Zusammen mit dem dänischen Elektromobilitätsdienstleister Clever sollen in den nächsten drei Jahren 180 Ladepunkte in sieben Ländern aufgebaut werden. Das Netz soll Norwegen mit Italien verbinden.

Die Ladepunkte markierten den Beginn für den Aufbau eines europäischen Netzes. Die beiden Unternehmen haben Anfang des Jahres eine strategische Partnerschaft, um an mehr als 400 Standorten 150 Kilowatt-Ladungen (kW) anzubieten.

Der Großteil der nun angekündigten Standorte soll in Deutschland entstehen. Jeder Standort werde 2 bis 6 Ladestationen anbieten. Die Stellplätze sollen alle 120 bis 180 km entlang der Autobahnen angelegt werden und eine Ladekapazität von 150 kW haben mit der Möglichkeit einer Aufrüstung auf 350 kW.

