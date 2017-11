Während der Umsatz um 4,5 % auf 1,405 Mrd. $ schrumpfte, sank der Q3-Gewinn um 58 % auf 54,2 Mio. $. Mit 0,22 $ bereinigtem Gewinn je Aktie wurde die Erwartung um 3 Cent geschlagen. Jedoch soll im Gesamtjahr 2017 der Umsatz lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Gründe: Schwache Nachfrage in Nordamerika sowie die Einführung eines neuen digitalen ERPTools. Bereits in Ausgabe 05.17 war Under Armour unser Bär der Woche. Damals notierte die Aktie mit 21,88 $ noch knapp doppeltso hoch wie heute. Lassen Sie sich von den vermeintlich günstigen Kursen nicht zum Einstieg verleiten! Noch weist der Aktienkurs keinerlei Bodenbildungsansatz auf.



