Bestimmt kennst du sie. Diese Werbeanzeigen auf Internetseiten: Crash in Kürze, Der Crash kommt in 2018, Börsenabsturz steht unmittelbar bevor, Vorsicht! und in ähnlich theatralischen Tonlagen versuchen diese Anzeigen, dich klicktechnisch in ihren Bann zu ziehen.



Aber was ist dran an solchen Anzeigen? Haben die Macher etwa wirklich den heiligen Börsengral gefunden und können vortrefflich in die Zukunft sehen? Und falls ja, teilen sie ihre Erkenntnisse aus reiner Nächstenliebe mit dir?



Vermutlich eher nicht. Daher lass uns einmal Foolish überlegen, wie wir zu solchen Anzeigen stehen und wie wir mit diesen umgehen sollten.

Ein paar grundlegende Überlegungen

Wie du wohl unschwer erkennen kannst, bin ich wahrlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...