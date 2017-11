Auf der Analystenkonferenz zum 4. Quartal des unterjährigen Geschäftsjahres präsentierten die Vorstände Joe Kaeser und Ralf Thomas die aktuelle Lage und gaben auch einen detaillierten Ausblick auf die erwartete Entwicklung des Siemens (WKN:723610)-Konzerns. Ich habe in die eineinhalbstündige Veranstaltung reingehört und hier ist, was mir aufgefallen ist.

Alles digital

Joe Kaeser gab sich im Eingangsvortrag begeistert. Die versprochenen Ziele seien erreicht worden und der Konzernumbau schreite weiterhin mit großen Schritten voran. Man profitiere nicht nur von kurzfristigem Rückenwind, sondern gewinne nachhaltig Marktanteile. Er unterstreicht das mit dem beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs in Höhe von 16 % im abgelaufenen Quartal.



Besondere Freude macht ...

