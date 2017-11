FRANKFURT (Dow Jones)--Keine Zeichen für eine Erholung am deutschen Aktienmarkt geben am Freitagmorgen die DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 8.34 Uhr weitere 7 Punkte auf 13.191 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.208,5 und das Tagestief bei 13.176 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 3.700 Kontrakte.

"Gestern sind zuviele Einzelaktien, so wie Siemens, durch das Gap von vor einer Woche gefallen", sagt ein Händler. Dies bilde nun in den Einzelwerten Widerstände, so dass auch der DAX nicht durch den korrespondierenden Bereich ab 13.220 Punkten durchkommen dürfte. "Es könnte eher ein charttechnischer GAU werden, falls sich der DAX erholt und nur ein Pullback von unten an diesen Widerstand macht und dann nach unten abdreht", so der Händler weiter. Dann dürfte vor 12.800 Punkten kein Halt gefunden werden.

November 10, 2017 02:37 ET (07:37 GMT)

