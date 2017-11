Wie die WirtschaftsWoche berichtet, sollen Anleger ab 2018 an der der deutsch-chinesischen Börse Ceinex in Frankfurt in Aktien chinesischer Unternehmen investieren können. In einem ersten Schritt sollen zunächst Aktien von Bau-, Bahn- und Energieunternehmen die an der Seidenstraßen-Initiative beteiligt sind an der Börse gehandelt werden. Bei der "neuen Seidenstraße" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...