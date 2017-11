Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) hat heute in einer Quartalsmitteilung die Ergebnisse für das dritte Quartal 2017 bekannt gegeben und erneut den Ausblick für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 bestätigt.

Nach einem positiven ersten Halbjahr 2017 verzeichnete der Konzern im dritten Quartal 2017 eine Steigerung der wesentlichen Kennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz erhöhte sich im dritten Quartal 2017 gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 1,5 Prozent auf 880,1 Millionen Euro (Vorjahr: 867,2 Millionen Euro). Zur Steigerung des Umsatzes trugen in erster Linie der im Kerngeschäft Mobilfunk gestiegene Customer-Ownership von 9,60 Millionen Kunden (Vorjahr: 9,47 Millionen Kunden), der stabile Postpaid-ARPU von 21,7 Euro (Vorjahr: 21,6 Euro) sowie die erhöhten Digital-Lifestyle-Umsätze bei.

Einen Anstieg verzeichnete auch der Rohertrag in Höhe von 239,5 Millionen Euro - dieser liegt damit um 5,5 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahresvergleichsquartals (Vorjahr: 234,1 Millionen Euro). Die Rohertragsmarge erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 27,2 Prozent. Beide positiven Entwicklungen sind überwiegend auf den um 6,3 Millionen Euro gestiegenen Rohertrag im Segment TV und Medien in Höhe von 42,0 Millionen Euro (Vorjahr: 35,7 Millionen Euro) zurückzuführen.

Auch das Konzern-EBITDA stieg im dritten Quartal 2017 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 80,9 Prozent auf 213,7 Millionen Euro (Vorjahr: 118,2 Millionen Euro). Zu diesem Anstieg trugen das Segment Mobilfunk mit 205,5 Millionen Euro (Q3/2016: 112,3 Millionen Euro) sowie das Segment TV und Medien mit 10,7 Millionen Euro (Q3/2016: 8,3 Millionen Euro) bei. Im Segment Mobilfunk resultieren 103,6 Millionen Euro (Q3/2016: 10,0 Millionen Euro) aus der Beteiligung an der Sunrise Communications Group AG - maßgeblich geprägt durch den einmaligen Gewinn der Sunrise in Höhe von 420 Millionen Schweizer Franken im Rahmen des Verkaufs der Swiss Towers AG an ein Käuferkonsortium ("Tower Deal").

